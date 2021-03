மாவட்ட செய்திகள்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பூச்சொரிதல் விழா:ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில் இருந்து பூத்தட்டு ஊர்வலம் + "||" + Booths were taken in procession from Srirangam Renganathar Temple for the plastering ceremony of Samayapuram Mariamman Temple.

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பூச்சொரிதல் விழா:ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில் இருந்து பூத்தட்டு ஊர்வலம்