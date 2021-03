மாவட்ட செய்திகள்

பூந்தமல்லியில் வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை தலைமுடியை வெட்டக்கூறி பெற்றோர் கண்டித்ததால் விபரீத முடிவு + "||" + In Poonamallee The young man was hanged Suicide

பூந்தமல்லியில் வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை தலைமுடியை வெட்டக்கூறி பெற்றோர் கண்டித்ததால் விபரீத முடிவு