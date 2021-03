மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் 16 தொகுதிகளில் 400 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் + "||" + In Chennai, 400 candidates have filed nominations in 16 constituencies

சென்னையில் 16 தொகுதிகளில் 400 பேர் வேட்புமனு தாக்கல்