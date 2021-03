மாவட்ட செய்திகள்

ரியல் எஸ்டேட் தரகர் உள்பட 2 பேரை கொன்று கிணற்றில் வீச்சுவழிப்பறி வழக்கில் கைதானவர் அளித்த வாக்குமூலத்தால் அம்பலம் + "||" + Including real estate broker Killing 2 people Range in the well

ரியல் எஸ்டேட் தரகர் உள்பட 2 பேரை கொன்று கிணற்றில் வீச்சுவழிப்பறி வழக்கில் கைதானவர் அளித்த வாக்குமூலத்தால் அம்பலம்