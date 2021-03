மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர் தொகுதியில் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க பாடுபடுவேன் மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர் முருகானந்தம் பேட்டி + "||" + For young people To provide employment People's Justice Center candidate Interview with Muruganantham

திருவெறும்பூர் தொகுதியில் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க பாடுபடுவேன் மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர் முருகானந்தம் பேட்டி