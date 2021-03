மாவட்ட செய்திகள்

பிரசாரத்தின் போது தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் முன்னிலையில் திருமண நாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய துறையூர் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் இந்திராகாந்தி + "||" + The wedding day was celebrated by cutting the cake Thuraiyur AIADMK Candidate Indira Gandhi

