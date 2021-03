மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் நகராட்சி முழுவதும் பாதாள சாக்கடை கட்டித்தரப்படும்; அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் வாக்குறுதி + "||" + Underground sewers will be constructed throughout the Karur municipality; Minister MR Vijayabaskar

கரூர் நகராட்சி முழுவதும் பாதாள சாக்கடை கட்டித்தரப்படும்; அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் வாக்குறுதி