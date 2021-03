மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கரூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் புதிய வணிக வளாகம் கட்டப்படும்; வி. செந்தில் பாலாஜி வாக்குறுதி + "||" + DMK A new shopping complex will be built at Karur Kamaraj Market after coming to power; V. Senthil Balaji

தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கரூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் புதிய வணிக வளாகம் கட்டப்படும்; வி. செந்தில் பாலாஜி வாக்குறுதி