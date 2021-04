மாவட்ட செய்திகள்

புன்னப்பாக்கம் கிராமத்தில் ஏரியில் சவுடு மண் அள்ள கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு + "||" + Villagers protest in Punnapakkam village with silt in the lake

புன்னப்பாக்கம் கிராமத்தில் ஏரியில் சவுடு மண் அள்ள கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு