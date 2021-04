மாவட்ட செய்திகள்

கோபுராஜபுரம் ஊராட்சி அருகே ஆற்றில் கொட்டப்பட்ட மருத்துவ கழிவுகள் பொதுமக்கள் பீதி + "||" + Public panic over medical waste dumped in river near Kopurajapuram panchayat

கோபுராஜபுரம் ஊராட்சி அருகே ஆற்றில் கொட்டப்பட்ட மருத்துவ கழிவுகள் பொதுமக்கள் பீதி