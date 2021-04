மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார்குடி அரசு மருத்துவமனையில் 45 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி + "||" + Corona vaccination for over 45 years of age at Mannargudi Government Hospital

மன்னார்குடி அரசு மருத்துவமனையில் 45 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி