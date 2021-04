மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் அலட்சியம் வேண்டாம்; புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை செயலாளர் வேண்டுகோள் + "||" + Do not ignore if there is a corona symptom; Puducherry Health Secretary

கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் அலட்சியம் வேண்டாம்; புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை செயலாளர் வேண்டுகோள்