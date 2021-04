மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து போதுமான அளவு உள்ளது சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + There is an adequate supply of corona vaccine in Tamil Nadu, informed the Health Secretary

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து போதுமான அளவு உள்ளது சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல்