மாவட்ட செய்திகள்

வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வந்த 41 பேருக்கு தொற்று கொரோனா பாதிப்பு 8 ஆயிரத்தை நெருங்கியது + "||" + The incidence of corona infection in 41 people from the outposts was close to 8,000

வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வந்த 41 பேருக்கு தொற்று கொரோனா பாதிப்பு 8 ஆயிரத்தை நெருங்கியது