திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 4-வது நாளாக கொரோனா தடுப்பு ஊசி இல்லை. பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்

மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 4-வது நாளாக கொரோனா தடுப்பு ஊசி இல்லை. பொதுமக்கள் வாக்குவாதம் + "||" + No corona vaccine on the 4th day

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 4-வது நாளாக கொரோனா தடுப்பு ஊசி இல்லை. பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்