மாவட்ட செய்திகள்

வார இறுதிநாள் முழு ஊரடங்கு எதிரொலி: திருவள்ளூர், திருத்தணி, ஊத்துக்கோட்டை பகுதிகளில் சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + Echo of the full curfew on the weekend: Roads were deserted in Tiruvallur, Thiruthani and Uthukkottai areas

வார இறுதிநாள் முழு ஊரடங்கு எதிரொலி: திருவள்ளூர், திருத்தணி, ஊத்துக்கோட்டை பகுதிகளில் சாலைகள் வெறிச்சோடின