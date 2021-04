மாவட்ட செய்திகள்

தாம்பரத்தில் 12 இடங்களில் நிரந்தர தடுப்பூசி மையங்கள் தினமும் 2 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்படும் + "||" + Permanent vaccination centers at 12 locations in Tambaram will vaccinate 2,000 people daily

தாம்பரத்தில் 12 இடங்களில் நிரந்தர தடுப்பூசி மையங்கள் தினமும் 2 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்படும்