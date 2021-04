மாவட்ட செய்திகள்

2-ந்தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்க இருக்கும் நிலையில் வாக்குச்சாவடி மையங்களில் மேஜைகள், இருக்கை வசதிகள்; சென்னை மாநகராட்சி, பொதுப்பணித்துறை நடவடிக்கை

