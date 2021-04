மாவட்ட செய்திகள்

300 பேர் பங்கேற்ற திருமண விழா மணமகளின் தந்தைக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + 300 people participated Wedding ceremony To the father of the bride A fine of Rs 50,000

300 பேர் பங்கேற்ற திருமண விழா மணமகளின் தந்தைக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம்