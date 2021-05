மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த திருவாரூரில் மீன், இறைச்சி கடைகள் மூடப்பட்டன அசைவ பிரியர்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Fish and meat shops closed in Thiruvarur to control corona spread

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த திருவாரூரில் மீன், இறைச்சி கடைகள் மூடப்பட்டன அசைவ பிரியர்கள் ஏமாற்றம்