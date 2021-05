மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி தாலுகாவில் ரூ.2 ஆயிரம் கொரோனா நிவாரண நிதிக்கான டோக்கன் வினியோகம் + "||" + Distribution of tokens for Rs 2,000 Corona Relief Fund in Gummidipoondi taluka

கும்மிடிப்பூண்டி தாலுகாவில் ரூ.2 ஆயிரம் கொரோனா நிவாரண நிதிக்கான டோக்கன் வினியோகம்