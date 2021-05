மாவட்ட செய்திகள்

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் கொரோனா நோயாளிகளின் சிகிச்சைக்காக 300 ஆக்சிஜன் செறிவூட்டும் கருவிகள் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு பிரித்து வழங்கப்பட்டது + "||" + 300 Oxygen Concentrators Equipped for Hospitals for the Treatment of Corona Patients in Metropolitan Corporation of Chennai

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் கொரோனா நோயாளிகளின் சிகிச்சைக்காக 300 ஆக்சிஜன் செறிவூட்டும் கருவிகள் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு பிரித்து வழங்கப்பட்டது