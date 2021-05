மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை சென்னையில் பறக்கும் ‘டிரோன்’ கேமரா மூலம் போலீசார் கண்காணிப்பு + "||" + Police monitor the curfew with a drone camera flying in Chennai

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை சென்னையில் பறக்கும் ‘டிரோன்’ கேமரா மூலம் போலீசார் கண்காணிப்பு