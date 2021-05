மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு இதுவரை 1,000 பேர் பலி; நேற்று ஒரே நாளில் 22 பேர் சாவு + "||" + Corona infection has killed 1,000 people so far in Tiruvallur district

