மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணிக்கு அனைத்து மருத்து உதவிகளையும் செய்ய மத்திய அரசு தயார்; புதுச்சேரி பா.ஜ.க. சட்டமன்ற தலைவர் நமச்சிவாயம் தகவல் + "||" + The Central government is ready to provide all medical assistance for corona prevention work; Puducherry BJP Assembly Speaker Namachchivayam

கொரோனா தடுப்பு பணிக்கு அனைத்து மருத்து உதவிகளையும் செய்ய மத்திய அரசு தயார்; புதுச்சேரி பா.ஜ.க. சட்டமன்ற தலைவர் நமச்சிவாயம் தகவல்