மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாநகரில் நகை அடகு கடை, ஜவுளிக்கடை உள்பட 5 கடைகளுக்கு சீல் வைப்பு + "||" + Seal deposit for 5 shops including jewelery pawn shop and textile shop in Tanjore

தஞ்சை மாநகரில் நகை அடகு கடை, ஜவுளிக்கடை உள்பட 5 கடைகளுக்கு சீல் வைப்பு