மாவட்ட செய்திகள்

வெளியே நடமாடிய கொரோனா நோயாளிகள் 10 பேரிடம் ரூ.20 ஆயிரம் அபராதம் வசூல் + "||" + A fine of Rs 20,000 has been levied on 10 corona patients who walked outside

வெளியே நடமாடிய கொரோனா நோயாளிகள் 10 பேரிடம் ரூ.20 ஆயிரம் அபராதம் வசூல்