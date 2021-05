மாவட்ட செய்திகள்

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களை திருப்பி கேட்டு திருவொற்றியூர் போலீஸ் நிலையம் முன்பு வாகன ஓட்டிகள் சாலை மறியல் + "||" + Motorists block the road in front of the Tiruvottiyur police station demanding the return of the seized vehicles

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்களை திருப்பி கேட்டு திருவொற்றியூர் போலீஸ் நிலையம் முன்பு வாகன ஓட்டிகள் சாலை மறியல்