மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க சென்னை வர்த்தக மையத்தில் ஆக்சிஜன் வசதிகளுடன் கூடிய 800 படுக்கைகள் தயார் + "||" + 800 beds with oxygen facilities are ready at the Chennai Trade Center for the treatment of corona victims

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க சென்னை வர்த்தக மையத்தில் ஆக்சிஜன் வசதிகளுடன் கூடிய 800 படுக்கைகள் தயார்