மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசியை பொதுமக்கள் தாமாக முன்வந்து போட வேண்டும்: ஊரடங்கு எதிரொலியாக கடந்த 3 நாட்களாக கொரோனா தொற்று படிப்படியாக குறைவு + "||" + Corona vaccine should be given voluntarily by the public: Corona infection gradually decreases over the last 3 days in response to the curfew

கொரோனா தடுப்பூசியை பொதுமக்கள் தாமாக முன்வந்து போட வேண்டும்: ஊரடங்கு எதிரொலியாக கடந்த 3 நாட்களாக கொரோனா தொற்று படிப்படியாக குறைவு