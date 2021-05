புதிய போலீஸ் சூப்பிரண்டாக வி.வருண்குமார் பொறுப்யேற்பு புகார்களை பதிவு செய்ய தொலைபேசி எண் அறிவிப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

புதிய போலீஸ் சூப்பிரண்டாக வி.வருண்குமார் பொறுப்யேற்பு புகார்களை பதிவு செய்ய தொலைபேசி எண் அறிவிப்பு + "||" + Notice of telephone number for registration of complaints of liability of V. Varunkumar as the new Superintendent of Police

புதிய போலீஸ் சூப்பிரண்டாக வி.வருண்குமார் பொறுப்யேற்பு புகார்களை பதிவு செய்ய தொலைபேசி எண் அறிவிப்பு