காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் 1 லட்சத்து 35 ஆயிரத்து 249 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + 1 lakh 35 thousand 249 people have been vaccinated against corona in Kanchipuram district, according to the health department

