மாவட்ட செய்திகள்

சிறப்பு முகாம் மூலம் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் 6,340 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி; சென்னை மாநகராட்சி தகவல் + "||" + Corona vaccination for 6,340 people in Koyambedu Market through special camp; Chennai Corporation Information

சிறப்பு முகாம் மூலம் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் 6,340 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி; சென்னை மாநகராட்சி தகவல்