மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் முதல்-அமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது பெற விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் பிரவீன் நாயர் தகவல் + "||" + Those from Nagai district can apply for the First-Minister State Youth Award Collector Praveen Nair Information

