மாவட்ட செய்திகள்

குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் பணிகளை தொடங்காத ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு நோட்டீஸ்; சென்னை மாநகராட்சி நடவடிக்கை + "||" + Notice to 23 contractors who did not start work within the stipulated time; Chennai Corporation action

குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் பணிகளை தொடங்காத ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு நோட்டீஸ்; சென்னை மாநகராட்சி நடவடிக்கை