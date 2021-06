மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வழிமுறைகளை பின்பற்றாத மண்டப உரிமையாளர், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளருக்கு ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + Not following corona instructions Hall Owner, To the event organizer A fine of Rs 30,000

கொரோனா வழிமுறைகளை பின்பற்றாத மண்டப உரிமையாளர், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளருக்கு ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம்