மாவட்ட செய்திகள்

களியாம்பூண்டி கிராமத்தில் குழந்தைகள் காப்பகத்தில் மேலும் 39 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + In the village In the children archive Corona infection in 39 more people

களியாம்பூண்டி கிராமத்தில் குழந்தைகள் காப்பகத்தில் மேலும் 39 பேருக்கு கொரோனா தொற்று