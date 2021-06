சாலையில் தவறவிட்ட ரூ.1½ லட்சத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த இளைஞர் போலீசார் பாராட்டு.

மாவட்ட செய்திகள்

சாலையில் தவறவிட்ட ரூ.1½ லட்சத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த இளைஞர் போலீசார் பாராட்டு + "||" + Praise the youth police for handing over Rs. 10 lakhs lost on the road to the rightful owner

சாலையில் தவறவிட்ட ரூ.1½ லட்சத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த இளைஞர் போலீசார் பாராட்டு