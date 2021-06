மாவட்ட செய்திகள்

எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தில்ஆயிரம் கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் ஒடிசாவுக்கு கடத்த முயன்றவர் கைது + "||" + Man arrested for trying to smuggle 1,000 kg of ration rice to Odisha at Egmore railway station

எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தில்ஆயிரம் கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் ஒடிசாவுக்கு கடத்த முயன்றவர் கைது