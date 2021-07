மாவட்ட செய்திகள்

அறுந்து கிடந்த மின்கம்பி உரசியதில் மின்சாரம் தாக்கி விவசாயி சாவு கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Farmer dies after being electrocuted in a power outage

அறுந்து கிடந்த மின்கம்பி உரசியதில் மின்சாரம் தாக்கி விவசாயி சாவு கிராம மக்கள் சாலை மறியல்