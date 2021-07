மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி நடமாடும் வாகனத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்த கலெக்டர் + "||" + The collector who flagged off the corona vaccine vehicle in Kanchipuram

