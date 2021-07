மாவட்ட செய்திகள்

நண்பர்களுக்கு மது விருந்து வைத்தபோது மோதல்: ரவுடிக்கு கத்தியால் சரமாரி வெட்டு; 2 பேர் கைது + "||" + Conflict while having a wine party for friends: Rowdy slashes with a knife; 2 people arrested

நண்பர்களுக்கு மது விருந்து வைத்தபோது மோதல்: ரவுடிக்கு கத்தியால் சரமாரி வெட்டு; 2 பேர் கைது