மாவட்ட செய்திகள்

தாமரைப்பாக்கம் கூட்டுச்சாலையில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள், வீடுகள் இடித்து அகற்றம்; வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி + "||" + Occupancy shops and houses demolished in Tamaraipakkam Coalition; Revenue officials in action

தாமரைப்பாக்கம் கூட்டுச்சாலையில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள், வீடுகள் இடித்து அகற்றம்; வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி