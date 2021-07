மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியை போல தமிழகத்திலும் பள்ளிகள் திறக்கப்படுமா? கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நாளை முக்கிய ஆலோசனை + "||" + Will schools be opened in Tamil Nadu like in Puducherry? Education officials have important advice tomorrow

புதுச்சேரியை போல தமிழகத்திலும் பள்ளிகள் திறக்கப்படுமா? கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நாளை முக்கிய ஆலோசனை