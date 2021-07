மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக் கல்வித் துறை, நூலகத் துறையில் கருணை அடிப்படையில் 261 வாரிசுதாரர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை + "||" + Order of appointment to 261 heirs on the basis of mercy in the field of school education and library

