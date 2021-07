மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா 3-வது அலையை எதிர்கொள்ள அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் கலெக்டர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் பேட்டி + "||" + Corona To face the 3rd wave All arrangements are ready

கொரோனா 3-வது அலையை எதிர்கொள்ள அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் கலெக்டர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் பேட்டி