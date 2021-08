மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை தாம்பரம் மார்க்கெட் வருகிற 9-ந் தேதி வரை மூடல் + "||" + Tambaram market to be closed till 9th to curb the spread of corona in the suburbs of Chennai

சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை தாம்பரம் மார்க்கெட் வருகிற 9-ந் தேதி வரை மூடல்