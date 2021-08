மாவட்ட செய்திகள்

வண்டலூர் தாலுகாவில் 5 ஆண்டுகளாக மின் இணைப்பு இல்லாமல் இருக்கும் பொதுமக்கள்; நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Public without electricity in Vandalur taluka for 5 years; Request to take action

வண்டலூர் தாலுகாவில் 5 ஆண்டுகளாக மின் இணைப்பு இல்லாமல் இருக்கும் பொதுமக்கள்; நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை