மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூரில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு சிறப்பு முகாம்; அமைச்சர் விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி ஏற்றார் + "||" + Corona Virus Prevention Special Camp at Tiruvallur; The Minister accepted the Awareness Pledge

திருவள்ளூரில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு சிறப்பு முகாம்; அமைச்சர் விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி ஏற்றார்