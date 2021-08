மாவட்ட செய்திகள்

பொது வினியோக திட்டத்துக்காக 2,500 டன் அரிசி சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி வைப்பு + "||" + For the public distribution scheme 2,500 tons of rice On the freight train Sent deposit

பொது வினியோக திட்டத்துக்காக 2,500 டன் அரிசி சரக்கு ரெயிலில் அனுப்பி வைப்பு